В Китае создают меняющий форму космический аппарат

Китайские ученые создают космический аппарат, способный менять форму во время полета

Китайская академия технологий ракет-носителей (CALT) объявила о разработке аэрокосмического летательного аппарата, способного менять свою конфигурацию во время полета. Согласно опубликованному на официальном сайте академии сообщению, прообразом для создания воздушного корабля стало тело пчелы.

"Во время работы над проектом мы черпали вдохновение в брюшке пчелы: его строение позволяет насекомому свободно сгибаться и, тем самым, контролировать направление полета", — приводится в документе цитата инженера Ху Готуня. В заявлении говорится, что "способность летательного аппарата к модификации — изменению конфигурации корпуса — позволит снизить сопротивление и затраты топлива в полете".

По его словам, во время космического полета, летательный аппарат дважды пересекает [условную] границу с атмосферой Земли. "В процессе второго перехода корабль некоторое время движется по инерции, — продолжил ученый. — Модификация формы и снижение таким образом сопротивления имеет большое значение для экономии топлива".

В сообщении также говорится, что на основе этой концепции специалисты уже разработали носовой обтекатель, меняющий свою форму на разных стадиях полета. По данным первых испытаний, "данная инновация позволяет снизить аэродинамическое сопротивление более чем на 20%, что, в свою очередь, повышает эффективность использования топлива".

Как отмечает Ху Готунь, подобный положительный результат "имеет большое значение не только для развития аэрокосмической промышленности, но и для будущего распространения разработки на коммерческом рынке аэрокосмических кораблей".