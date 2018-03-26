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Тайвань с помощью США запустит шесть метеоспутников
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Тайвань с помощью США запустит шесть метеоспутников 

ТАСС 2 часа назад
Фото: SpaceX
Шесть метеоспутников тайваньско-американского совместного проекта FORMOSAT-7 запустят на орбиту в этом году. Намеченный на лето запуск осуществит частная компания SpaceX, сообщил в Тайбэе министр науки и технологии Чэнь Лянцзи.
По его словам, введение в строй новой группировки спутников позволит точнее предсказывать погодно-климатические явления, в том числе траекторию движения тайфунов в Тихом океане. Речь идет о замене на орбите старых спутников серии FORMOSAT-3, которые вывели на орбиту в апреле 2006 года.
Проект осуществляется силами тайваньской Национальной лаборатории прикладных исследований и Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Изначально предполагалось запустить по два блока — 12 микроспутников, однако по финансовым соображением их число сократили до шести.
В августе прошлого года Тайвань при помощи компании SpaceX вывел в космос свой первый спутник дистанционного зондирования Земли FORMOSAT-5 полностью собственной разработки. Однако аппарат начал присылать нечеткие и расплывчатые фотоснимки с орбиты. Недавно специалисты объявили, что неполадки в работе его оптической аппаратуры высокого разрешения постепенно удается устранить, и аппарат введут в коммерческую эксплуатацию с сентября этого года.
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