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Ракета SpaceX пробила огромную дыру в ионосфере
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Ракета SpaceX пробила огромную дыру в ионосфере Земли 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: SpaceX
В ходе запуска спутника Formosat-5 ракета Falcon 9 проделала дыру диаметром 900 километров в ионосфере Земли. Исследование тайваньских и американских ученых опубликовано в Space Weather, сообщает ArsTechnica.
Ракета за пять минут поднялась на высоту более 300 километров, большую часть пути двигаясь почти вертикально, что привело к формированию гигантских ударных круговых волн. Ученые заявляют, что таким образом они наблюдали самые большие ударные круговые волны, вызванные пуском ракеты.
Через 13 минут после старта носителя в ионосфере Земли возникла брешь, которая привела к сбоям в работе навигационной системы над западными территориями США и прилегающим к ним районам Тихого океана общей площадью 1,8 миллиона квадратных километров. Ошибка датчиков GPS, вызванная второй ступенью Falcon 9, составила один метр.
Данный эффект сохранялся в течение двух-трех часов, а по своему воздействию на навигационные приборы сравним с локальным возмущением магнитного поля.
Обычно вскоре после старта космическая ракета движется на высоте 80-100 километров почти параллельно поверхности планеты, производя V-образные ударные волны в ионосфере планеты. ArsTechnica отмечает, что достигнуть высоты в 300 километров Falcon 9 удалось из-за сравнительно небольшой массы Formosat-5 (475 килограммов).
Ионосферный слой атмосферы располагается высоте 60-1000 километров от поверхности Земли. Тайваньский спутник дистанционного зондирования Земли Formosat-5 запущен ракетой Falcon 9 компании SpaceX 24 августа 2017 года.
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