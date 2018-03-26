Ракета SpaceX пробила огромную дыру в ионосфере Земли

В ходе запуска спутника Formosat-5 ракета Falcon 9 проделала дыру диаметром 900 километров в ионосфере Земли. Исследование тайваньских и американских ученых опубликовано в Space Weather, сообщает ArsTechnica.

Ракета за пять минут поднялась на высоту более 300 километров, большую часть пути двигаясь почти вертикально, что привело к формированию гигантских ударных круговых волн. Ученые заявляют, что таким образом они наблюдали самые большие ударные круговые волны, вызванные пуском ракеты.

Через 13 минут после старта носителя в ионосфере Земли возникла брешь, которая привела к сбоям в работе навигационной системы над западными территориями США и прилегающим к ним районам Тихого океана общей площадью 1,8 миллиона квадратных километров. Ошибка датчиков GPS, вызванная второй ступенью Falcon 9, составила один метр.

Данный эффект сохранялся в течение двух-трех часов, а по своему воздействию на навигационные приборы сравним с локальным возмущением магнитного поля.

Обычно вскоре после старта космическая ракета движется на высоте 80-100 километров почти параллельно поверхности планеты, производя V-образные ударные волны в ионосфере планеты. ArsTechnica отмечает, что достигнуть высоты в 300 километров Falcon 9 удалось из-за сравнительно небольшой массы Formosat-5 (475 килограммов).