Уточнено время падения на Землю китайской станции

Ученые уточнили время падения на Землю китайской станции

Ученые Европейского космического агентства уточнили прогноз по срокам схождения с орбиты китайской космической станции "Тяньгун-1", которая на днях должна упасть на Землю.

В своем прогнозе они учли низкий уровень солнечной активности, наблюдающийся в эти дни, который позволил сдвинуть возможное "окно" входа станции вперед. По прогнозам ученых наиболее вероятное время вхождения станции — 2 апреля, 2.25 мск, при этом сохраняется вероятность схода станции с полудня воскресенья до раннего утра понедельника.

В сообщении подчеркивается, что прогноз может меняться. Масса станции составлет 8,5 тонн, размеры 10 на 3,4 метра. Место вхождения станции остается неизвестным, оно может произойти в любой точке с широтами от -43 до +43 градусов.