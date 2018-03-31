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Уточнено время падения на Землю китайской станции
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Ученые уточнили время падения на Землю китайской станции 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Gianluca Masi/Virtual Telescope Project and Michael Schwartz/Tenagra Observatories
Ученые Европейского космического агентства уточнили прогноз по срокам схождения с орбиты китайской космической станции "Тяньгун-1", которая на днях должна упасть на Землю.
В своем прогнозе они учли низкий уровень солнечной активности, наблюдающийся в эти дни, который позволил сдвинуть возможное "окно" входа станции вперед. По прогнозам ученых наиболее вероятное время вхождения станции — 2 апреля, 2.25 мск, при этом сохраняется вероятность схода станции с полудня воскресенья до раннего утра понедельника.
В сообщении подчеркивается, что прогноз может меняться. Масса станции составлет 8,5 тонн, размеры 10 на 3,4 метра. Место вхождения станции остается неизвестным, оно может произойти в любой точке с широтами от -43 до +43 градусов.
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