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Китайская станция «Тяньгун-1» вошла в атмосферу Земли
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Китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» вошла в атмосферу Земли 

РИА Новости 31 марта 2018
Фото: © AP Photo / Fraunhofer Institute FHR
Китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" ("Небесный дворец-1") вернулась в атмосферу Земли в понедельник в 8.15 по пекинскому времени (3.15 мск), говорится в сообщении на сайте программы пилотируемых космических полетов КНР.
"2 апреля 2018 года около 8.15 космическая станция "Тяньгун-1" вернулась в атмосферу Земли ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что "большая часть обломков станции сгорела при входе в атмосферу".
Станция "Тяньгун-1" ("Небесный дворец-1") была запущена на орбиту 29 сентября 2011 года. Китай стал третьей страной в мире после СССР и США, запустивший свою орбитальную станцию. По своим функциям "Тяньгун-1" аналогична советским станциям серии "Алмаз" и "Салют" и предназначена для отработки процессов стыковки с космическими кораблями и отработки систем автономного жизнеобеспечения космонавтов.
За время ее существования "Тяньгун-1" посетило три экспедиции — в 2011, в 2012 и 2013 годах. В 2016 году связь со станцией была потеряна.
Станция находится в космосе уже 6,5 лет. Масса станции — 8,5 тонны, длина — 10,4 метра, жилой объем — 15 кубических метров.
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