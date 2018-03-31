Китайская станция «Тяньгун-1» вошла в атмосферу Земли

Китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» вошла в атмосферу Земли

Китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" ("Небесный дворец-1") вернулась в атмосферу Земли в понедельник в 8.15 по пекинскому времени (3.15 мск), говорится в сообщении на сайте программы пилотируемых космических полетов КНР

"2 апреля 2018 года около 8.15 космическая станция "Тяньгун-1" вернулась в атмосферу Земли ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "большая часть обломков станции сгорела при входе в атмосферу".

Станция "Тяньгун-1" ("Небесный дворец-1") была запущена на орбиту 29 сентября 2011 года. Китай стал третьей страной в мире после СССР и США , запустивший свою орбитальную станцию. По своим функциям "Тяньгун-1" аналогична советским станциям серии "Алмаз" и "Салют" и предназначена для отработки процессов стыковки с космическими кораблями и отработки систем автономного жизнеобеспечения космонавтов.

За время ее существования "Тяньгун-1" посетило три экспедиции — в 2011, в 2012 и 2013 годах. В 2016 году связь со станцией была потеряна.

Станция находится в космосе уже 6,5 лет. Масса станции — 8,5 тонны, длина — 10,4 метра, жилой объем — 15 кубических метров.