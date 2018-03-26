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Началось изготовление первой «тяжелой» ракеты «Ангара»
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Центр Хруничева начал изготовление первой «тяжелой» ракеты «Ангара» 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Космический центр имени Хруничева приступил к изготовлению первой ракеты-носителя "Ангара-А5" тяжелого класса для проведения запланированного на 2021 год пуска с космодрома Восточный, сообщили РИА Новости в дирекции по коммуникациям космического центра.
Летом 2017 года вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости говорил, что первый старт с Восточного в 2021 году совершит модернизированная версия ракеты "Ангара-А5М", а не обычная "Ангара-А5".
"Началась работа с кооперацией по изготовлению и поставке материалов, полуфабрикатов и покупных комплектующих изделий для сборки ракеты-носителя "Ангара-А5", — сообщили в Центре имени Хруничева, комментируя вопрос, началось ли изготовление ракеты-носителя "Ангара" для первого пуска с космодрома Восточный.
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