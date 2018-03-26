Facebook собирал данные пользователей Android

Facebook ведет слежку за действиями, которые совершают пользователи устройств под управлением Android, выяснил программист Дилан Маккей. Ему удалось скачать свой архив из профиля, где он обнаружил список своих контактов, данные о входящих и исходящих звонках и сообщениях, накопленных за годы пользования социальной сетью.
Соцсеть получила доступ к этим данным из-за функции синхронизации списка друзей с адресной книгой смартфона. На запрос журналистов Ars Technica представители Facebook ответили, что сбор данных необходим для более эффективной работы социальной сети. Таким образом алгоритмы подбирают людей, которых еще, возможно, нет у вас в друзьях.
Что касается данных о звонках и сообщениях, подчеркивают в Facebook, пользователи добровольно дают согласие на их синхронизацию с приложением. После установки мобильный клиент отправляет ряд запросов на разрешения, которые можно отклонить. Отключить ранее данные разрешения также можно в настройках приложения.
Дилан Маккей, установивший факт сбора данных о пользователях, впрочем, не верит словам представителей социальной сети. По его словам, он точно помнит, что не давал приложению разрешения на доступ к сообщениям. Несмотря на это, в архиве профиля, который ему удалось скачать и проанализировать, эти данные есть.