Ещё
Facebook собирал данные пользователей Android
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Facebook годами собирала данные о звонках и сообщениях пользователей Android 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Facebook ведет слежку за действиями, которые совершают пользователи устройств под управлением Android, выяснил программист Дилан Маккей. Ему удалось скачать свой архив из профиля, где он обнаружил список своих контактов, данные о входящих и исходящих звонках и сообщениях, накопленных за годы пользования социальной сетью.
Соцсеть получила доступ к этим данным из-за функции синхронизации списка друзей с адресной книгой смартфона. На запрос журналистов Ars Technica представители Facebook ответили, что сбор данных необходим для более эффективной работы социальной сети. Таким образом алгоритмы подбирают людей, которых еще, возможно, нет у вас в друзьях.
Что касается данных о звонках и сообщениях, подчеркивают в Facebook, пользователи добровольно дают согласие на их синхронизацию с приложением. После установки мобильный клиент отправляет ряд запросов на разрешения, которые можно отклонить. Отключить ранее данные разрешения также можно в настройках приложения.
Дилан Маккей, установивший факт сбора данных о пользователях, впрочем, не верит словам представителей социальной сети. По его словам, он точно помнит, что не давал приложению разрешения на доступ к сообщениям. Несмотря на это, в архиве профиля, который ему удалось скачать и проанализировать, эти данные есть.
Android Insider: последние новости
Новости Android #155: новинки Sony и дешевые часы от Lenovo Galaxy Note 9. Дисплейный сканер отпечатков пальцев еще вероятен? Huawei троллит Samsung и Apple
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер основатель МММ Мавроди280
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия319
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП189
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово110
Умер Сергей Мавроди104
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:39
Польша решила выслать российских дипломатов
Политика
01:13
«Куда идут эти деньги — никто не знает»
Общество Статьи
01:45
Собчак обвинили в пиаре на костях
Шоу-бизнес Общество
00:22
Большой складской комплекс построят в ТиНАО
Новости Москвы
02:16
Витаса захотели посадить
Шоу-бизнес Происшествия
00:25
Москвичи могут оформить полис ОМС онлайн
Новости Москвы
00:56
Солдат караула Порошенко потерял сознание‍
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение