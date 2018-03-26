Названы сроки летных испытаний второго МС-21 

Наземные испытания второго лайнера МС-21 производства Иркутского авиазавода запланированы на апрель, летные — на май, сообщил представитель завода.
«25 марта самолет из цеха окончательной сборки передан по технологическому циклу на летно-испытательное подразделение для проведения в апреле наземных предъявительских и приемо-сдаточных испытаний. Летные испытания начнутся в мае текущего года», — передает РИА «Новости» слова представителя Иркутского авиазавода.
Напомним, накануне сообщалось, что в России завершилась постройка второго образца российского пассажирского самолета МС-21-300, который будет использоваться в летных испытаниях.