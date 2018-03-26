Сторонник плоской Земли пострадал на ракете

Сторонник плоской Земли пострадал, взлетев на ракете

Американский таксист Майк Хьюз совершил полет на самодельной ракете, чтобы доказать, что Земля плоская, сообщает издание The Washington Post.

61-летний Хьюз на протяжении нескольких лет собирал у себя в гараже паровую ракету — на ней он собирался подняться над Землей, чтобы доказать, что она плоская. Запуск должен был состояться в ноябре 2017 года, но Бюро по управлению государственными и общественными землями США не дало разрешения на полет.

В этот раз Хьюз соорудил рампу на базе передвижного дома и запустил ракету на частной территории. Он поднялся на высоту 572 метра над пустыней Мохаве, а затем ракета пошла на снижение со скоростью 560 км/ч. Хьюз выпустил два парашюта, чтобы смягчить посадку, но все равно пострадал при приземлении.

Теперь Хьюз планирует собрать ракету, которая с помощью газового баллона взлетит на 110 км и на этой высоте сделать несколько фотографий. На такой высоте должен быть виден изгиб Земли. Также Хьюз не отказывается и от другой своей затеи — баллотироваться на пост губернатора Калифорнии.