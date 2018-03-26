Ещё
Сторонник плоской Земли пострадал на ракете
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сторонник плоской Земли пострадал, взлетев на ракете 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: AP
Американский таксист Майк Хьюз совершил полет на самодельной ракете, чтобы доказать, что Земля плоская, сообщает издание The Washington Post.
61-летний Хьюз на протяжении нескольких лет собирал у себя в гараже паровую ракету — на ней он собирался подняться над Землей, чтобы доказать, что она плоская. Запуск должен был состояться в ноябре 2017 года, но Бюро по управлению государственными и общественными землями США не дало разрешения на полет.
В этот раз Хьюз соорудил рампу на базе передвижного дома и запустил ракету на частной территории. Он поднялся на высоту 572 метра над пустыней Мохаве, а затем ракета пошла на снижение со скоростью 560 км/ч. Хьюз выпустил два парашюта, чтобы смягчить посадку, но все равно пострадал при приземлении.
Теперь Хьюз планирует собрать ракету, которая с помощью газового баллона взлетит на 110 км и на этой высоте сделать несколько фотографий. На такой высоте должен быть виден изгиб Земли. Также Хьюз не отказывается и от другой своей затеи — баллотироваться на пост губернатора Калифорнии.
Газета.Ru: последние новости
Сторонник плоской земли пострадал, взлетев на ракете Ученых удивила «курящая» слониха Генетики раскрыли тайну гуманоида Атакамы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасение людей в Кемерово попало на видео107
Польша нашла альтернативу российскому газу151
МВД и СБ Украины перешли на сторону России753
Четвертый человек задержан по делу о ЧП в Кемерове36
Болтон записал обращение к Совфеду29
Видео
США показали прототип звукового оружия
Оружие
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
02:22
90-летний доктор «воскресил» мертвого
Общество
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
Из ТЦ «Зимняя вишня» спасли 20 человек
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение