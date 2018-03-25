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Интерактивная карта расскажет о климатическом будущем планеты
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Интерактивная карта расскажет о климатическом будущем планеты 

Naked-Science.ru 4 часа назад
Фото: NASA / Tim Kopra
Сотрудник Колледжа искусств и наук Университета Цинцинати Томаш Степински (Tomasz Stepinski) и его коллега, польский исследователь Павел Нецтель (Pawel Netzel), используя информацию из общедоступной базы WorldClim, визуализировали процесс изменения климата с течением времени. Эти данные записывались на протяжении 50 лет 50 тысячами международных метеорологических станций, разбросанных по всей Земле.
Карта получила название ClimateEx, и одно из ее преимуществ заключается в том, что она позволяет исследователям изучать критичные области. К ним относится «теплеющая» Арктика, и, как выяснилось, тропики вокруг экватора, где климат меняется из-за месячных осадков. «Когда люди думают об изменении климата, первое, что приходит на ум — это глобальное потепление, — говорит Степински. — Но важно учитывать еще и уровень осадков, и наша математическая модель их как раз отображает».
Нетцель считает, что карта будет особенно полезна при сравнении или сопоставлении географически отдаленных друг от друга регионов, таких, например, как Солт-Лейк-Сити в США и Тегеран в Иране. «ClimateEx — это по большей части образовательный инструмент, — говорит он. — Но она может помочь спланировать путешествие или ответить на такие любопытные вопросы, как „есть ли в мире климат, похожий на климат Хьюстона?“ или „куда поехать, чтобы почувствовать, что ты во Флориде?“.
Более того, карта предсказывает, какие районы могут быть подвержены экстремальным погодным явлениям типа ураганов и цунами. Для этого пользователю нужно указать на участок, где ураганы случаются довольно часто, и карта скажет, какой регион будет выглядеть для них наиболее „привлекательными“ через несколько десятков лет.
»Климат меняется постоянно, и неудивительно, что в данный момент он не такой, каким был полмиллиона лет назад, — говорит Степински. — Проблема в том, что в наше время это происходит гораздо быстрее, и тогдашние полмиллиона лет сейчас сравнимы с одним веком».
Эксперты подчеркивают, что проект не предназначен для предотвращения чрезвычайных ситуаций, однако дает общее представление о климатическом будущем Земли и может быть полезным при стратегическом планировании развития урбанизированного пространства. По их мнению, знание о потенциальных опасностях усовершенствует процесс градостроения.
В статье, опубликованной в Бюллетене Американского метеорологического сообщества, Степински и Нетцель рассказали о том, что климатическим близнецом Цинцинати является итальянский Виченца: в обоих городах в зависимости от сезона погода меняется с одинаковой скоростью.
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