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Эксперт оценил возможность спасения белых носорогов
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Телеведущий Тимофей Баженов оценил возможность спасения белых носорогов 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Телеведущий и зоолог Тимофей Баженов в беседе с НСН оценил возможность спасения белых носорогов.
«То, что зверь погиб, очень плохо. Я не исключаю, что мы потеряли очередное существо, которое из Красной книги перекочевало в музей видов, которые вымерли», — сказал эксперт.
Вместе с тем, по его словам, учёным удалось сохранить генетический материал умершего самца, и есть надежда, что с помощью искусственного осеменения удастся сохранить белых носорогов на планете.
«Но возродить вид удастся не раньше, чем через 15-18 лет», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в Кении умер последний самец северного белого носорога по кличке Судан.
Также Newinform сообщало, что трём львятам из Ленинградского зоопарка дали имена.
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