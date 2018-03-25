Эксперт оценил возможность спасения белых носорогов

«Но возродить вид удастся не раньше, чем через 15-18 лет», — добавил он.

Вместе с тем, по его словам, учёным удалось сохранить генетический материал умершего самца, и есть надежда, что с помощью искусственного осеменения удастся сохранить белых носорогов на планете.