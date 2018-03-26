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Создан робот с мимикой человека
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В Кембридже создали робота, который повторяет мимику человека 

Naked-Science.ru 3 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Пока Boston Dynamics совершенствует SpotMini, профессор Кембриджского университета Питер Робинсон создал робота по имени Чарльз, который распознает и повторяет мимику человека.
Чарльз стал частью программы отдела компьютерных наук и технологий Кембриджского университета. Его сотрудники изучают разные способы взаимодействия людей и роботов. Они предположили, что наличие эмоций в ответах машины сделает «общение» более привычным. Профессор Питер Робинсон пояснил:
«Нам было любопытно, сможем ли мы подарить компьютерам способность понимать социальные сигналы, выражение лица, тон голоса, позы и жесты. Подумали, что было бы интересно узнать, повторит ли это робот. Будут ли люди тогда чаще с ним взаимодействовать? Потому что в ответах станет больше эмоций. Так у нас и появился Чарльз».
У Чарльза — 24 мотора, они управляют лицевыми мышцами. Робот двигает бровями, ртом, челюстью и прочими частями конструкции. Сигнал к ним поступает с компьютера, на котором установлено программное обеспечение, анализирующее данные с видеокамеры. Она снимает человеческое лицо и отправляет картинку на компьютер. Весь процесс занимает не больше трех секунд.
Профессор Робинсон отметил, что робот собран хорошо, но его еще предстоит совершенствовать:
«Чарльз выглядит удивительно правдоподобно. Конструкция поразительная, но, несмотря на это, механические моторы не могут соперничать с настоящими мышцами. Наши программы, контролирующие выражение лица, еще недостаточно хороши. Аналитический софт тоже нельзя назвать идеальным, поэтому мимика выглядит такой неестественной».
По его мнению, даже в таком виде Чарльз интересует людей больше, чем обычный робот: «Все просто очарованы им. Покажите его на дне открытых дверей, и вокруг моментально соберется толпа».
Ранее шведское похоронное бюро заявило о намерении создать «электронные копии» умерших людей. Поначалу они будут имитировать голос усопшего, а потом обретут и схожую внешность.
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