Создан робот с мимикой человека

В Кембридже создали робота, который повторяет мимику человека

«Нам было любопытно, сможем ли мы подарить компьютерам способность понимать социальные сигналы, выражение лица, тон голоса, позы и жесты. Подумали, что было бы интересно узнать, повторит ли это робот. Будут ли люди тогда чаще с ним взаимодействовать? Потому что в ответах станет больше эмоций. Так у нас и появился Чарльз». Чарльз стал частью программы отдела компьютерных наук и технологий Кембриджского университета. Его сотрудники изучают разные способы взаимодействия людей и роботов. Они предположили, что наличие эмоций в ответах машины сделает «общение» более привычным. Профессор Питер Робинсон пояснил:

У Чарльза — 24 мотора, они управляют лицевыми мышцами. Робот двигает бровями, ртом, челюстью и прочими частями конструкции. Сигнал к ним поступает с компьютера, на котором установлено программное обеспечение, анализирующее данные с видеокамеры. Она снимает человеческое лицо и отправляет картинку на компьютер. Весь процесс занимает не больше трех секунд.

Профессор Робинсон отметил, что робот собран хорошо, но его еще предстоит совершенствовать:

«Чарльз выглядит удивительно правдоподобно. Конструкция поразительная, но, несмотря на это, механические моторы не могут соперничать с настоящими мышцами. Наши программы, контролирующие выражение лица, еще недостаточно хороши. Аналитический софт тоже нельзя назвать идеальным, поэтому мимика выглядит такой неестественной».

По его мнению, даже в таком виде Чарльз интересует людей больше, чем обычный робот: «Все просто очарованы им. Покажите его на дне открытых дверей, и вокруг моментально соберется толпа».

Ранее шведское похоронное бюро заявило о намерении создать «электронные копии» умерших людей. Поначалу они будут имитировать голос усопшего, а потом обретут и схожую внешность.