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Завершено строительство второго самолёта МС-21
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Завершено строительство второго самолёта МС-21 

RT на русском 36 минут назад
Фото: РИА Новости
На Иркутском авиационном заводе завершено строительство второго опытного самолёта МС-21-300, предназначенного для проведения лётных испытаний. Как сообщает пресс-служба Минпроторга, 25 марта машина переведена из цеха окончательной сборки в лётно-испытательное подразделение предприятия.
Отмечается, что при производстве нового самолёта учитывались результаты тестирования первой опытной машины.
«Завершение сборки второго самолёта — важный этап в реализации программы МС-21. Подключение в текущем году к леёным испытаниям новых машин позволит решить ключевые задачи проекта: в установленные сроки завершить сертификацию МС-21, развернуть серийное производство, поставить первые лайнеры заказчику», — заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Всего в летных испытаниях будет задействовано четыре самолета МС-21-300.
Первый МС-21-300 проходит лётные испытания на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова (г. Жуковский). Ранее сообщалось, что он будет использован на рейсах иркутской авиакомпании «ИрАэро».
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