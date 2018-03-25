Завершено строительство второго самолёта МС-21 

На Иркутском авиационном заводе завершено строительство второго опытного самолёта МС-21-300, предназначенного для проведения лётных испытаний. Как сообщает пресс-служба Минпроторга, 25 марта машина переведена из цеха окончательной сборки в лётно-испытательное подразделение предприятия.
Отмечается, что при производстве нового самолёта учитывались результаты тестирования первой опытной машины.
«Завершение сборки второго самолёта — важный этап в реализации программы МС-21. Подключение в текущем году к леёным испытаниям новых машин позволит решить ключевые задачи проекта: в установленные сроки завершить сертификацию МС-21, развернуть серийное производство, поставить первые лайнеры заказчику», — заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Всего в летных испытаниях будет задействовано четыре самолета МС-21-300.
Первый МС-21-300 проходит лётные испытания на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова (г. Жуковский). Ранее сообщалось, что он будет использован на рейсах иркутской авиакомпании «ИрАэро».