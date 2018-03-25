Новый «космический холодильник» разработают для МКС к марту 2019 года

Уникальная компактная термосумка, позволяющая привозить на российский сегмент МКС охлажденные биоматериалы и возвращать обратно на Землю готовые результаты научных исследований в замороженном виде, будет разработана к марту 2019 года, сообщили РИА Новости разработчики изделия — Институт медико-биологических проблем (ИМБП) и РКК "Энергия"

Новый "космический холодильник" обеспечит сохранение температуры биоматериала в диапазоне от —20 до —5 градусов Цельсия в течение 12 часов, будет весить около трех с половиной килограммов и сможет использоваться не менее чем в пяти космических полетах.

"Действительно, по заказу нашего предприятия в ИМБП разрабатывается пассивный термостат, который будет аналогичен возвращаемому контейнеру КВ-03 под названием "Термосумка "Возврат", изделие будет готово к марту 2019 года", — подтвердили в пресс-центре РКК "Энергия". "Термосумка "Возврат" предназначена для спуска на Землю замороженного биоматериала, полученного в ходе проведения эксперимента "ИММУНО" на российском сегменте МКС и других экспериментов. Сейчас заканчивается процесс изготовления летных образцов", — рассказал РИА Новости представитель ИМБП.

"В составе сумки имеется блок аккумулятора холода с шестью цилиндрическими гнездами, предназначенными для размещения в них шприцев с биологическими образцами. Конструкция блока обеспечивает возможность замораживания биообразцов в холодильнике "Криогем-03" за 48 часов до температуры не менее минус 20 градусов Цельсия. Гарантийный срок службы — пять лет от даты изготовления", — заключил представитель ИМБП. Сейчас доставка проб с российского сегмента МКС осуществляется на возвращаемом контейнере КВ-03. Новая разработка оснащена более прочным корпусом, который позволяет сохранить температуру замороженного биоматериала постоянной. Компактный холодильник позволит сохранять первородный вид образцов и доставлять их на Землю в надлежащем состоянии.

В настоящее время на российском сегменте МКС используются два типа термостатирующих устройств — термостат биотехнологический универсальный низкотемпературный (ТБУ-Н) и "Криогем-03". Это мини-холодильники, в которых можно задавать необходимые температурные режимы для работы с биообъектами. Загрузка образцов медико-биологических экспериментов в контейнер производится непосредственно перед возвращением на Землю. Есть так называемая категория "срочных" грузов, они размещаются в наиболее доступных местах и практически до последнего момента находятся в термостатирующих устройствах, а после посадки сразу же размещаются в наземных контейнерах для последующих научных экспериментов.