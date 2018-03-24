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«Курящая» слониха удивила ученых
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Ученых удивила «курящая» слониха 

Газета.Ru 1 час назад
Ученых из Общества сохранения дикой природы (WCS) озадачил видеоролик из индийского национального парка Nagarahole, на котором слониха исторгает из себя «клубы дыма». Видео опубликовано на канале Общества в YouTube.
«Я думаю, слониха пытался проглотить древесный уголь. Похоже, она подбирает кусочки с земли, выдувая пепел, попавшую ей в рот вместе с ними, и проглатывает все остальное», — заявил Варун Госвами, специалист по слонам в WCS.
Видео они обнаружили, просмотрев отснятый материал с одной из фотоловушек, установленных в парке. Как отмечается, древесный уголь для животных может приносить пользу при употреблении внутрь.
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