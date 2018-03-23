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В Москве презентуют стратосферный «солнечный» самолет
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В Москве презентуют стратосферный самолет на солнечной тяге 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Пресс-служба посольства Швейцарии
Пилот-исследователь, гражданин Швейцарии Рафаэль Домжан и генеральный директор российского Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков представят 26 марта в Москве амбициозный проект SolarStratos и расскажут о миссии "К границе космоса".
Официальная презентация, на которую зовут исследователей, конструкторов, сторонников солнечной энергетики и потенциальных инвесторов, пройдет в резиденции посла Швейцарской Конфедерации. Гостям и тем, кто уже вовлечен в этот красивый и многообещающий проект, расскажут, как развивается возникшая тут научно-техническая кооперация между Швейцарией и Россией.
Идея построить и показать в деле самолет на солнечных батареях, который смог бы подняться в стратосферу, на высоту в 25 километров, принадлежит швейцарцу Рафаэлю Домжану, уже заявившему о себе океанским плаванием на катамаране под "солнечными парусами".
А после того, как его соотечественники Бертран Пикар и Андре Боршберг успешно завершили в 2016 году первое кругосветное путешествие в самолете Solar Impulse 2 на солнечных батареях, мечта подняться на солнечной тяге в стратосферу, к границе космоса, только окрепла.
SolarStratos, в отличие от самолета Пикара и Боршберга, может находиться в автономном полете максимум 24 часа, но высоту способен набрать в три раза большую. Прототип такой машины уже существует: длина одномоторного самолета — 8,5 метра, размах крыльев — 24,8 метра, вес — 450 кг. Солнечный свет в энергию будут преобразовывать фотоэлементы, занимающие площадь в 22 квадратных метра.
Первый полет состоялся на аэродроме города Пайерн 5 мая 2017 года, проходил на высоте 250-300 метров и продлился шесть минут.
Важная особенность этого стратосферного аппарата в том, что у него негерметичная кабина, поэтому пилот и пассажир должны будут надеть скафандры. Вот тут и потребовалась тесная кооперация с российским НПП "Звезда" им. Г. И. Северина. Предприятие известно разработкой уникальных систем жизнеобеспечения высотных полетов и космических исследований, а также средств спасения при авариях. Именно тут много лет назад были созданы скафандры для Юрия Гагарина и Алексея Леонова — первых землян на космической орбите и в открытом космосе.
Теперь специалисты российской "Звезды" взялись обеспечить безопасность человека, решившего подняться в стратосферу и вернуться назад, используя энергию Солнца. А с этой звездой надо только на Вы…
Рафаэль Домжан намеревается стартовать уже в этом году и подняться на высоту 25 тысяч метров. "Это фантастический сон, который мы воплощаем с открытыми глазами", — говорит сам пилот.
А его соратники считают такой проект "примером правильного и эффективного использования чистых технологий". Это, если угодно, инновационный вектор, указывающий, что экологически чистые технологии — это не предмет отдаленного будущего. Они уже существуют в реальности.
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