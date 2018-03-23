Ещё
Пользователей Youtube предупредили об опасном вирусе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пользователей Youtube предупредили об опасном вирусе 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Новый вирус-троян угрожает пользователям Youtube, сообщила компания «Доктор Вэб».
Программа Trojan.PWS.Stealer.23012. распространяется через видео с описанием «читов» и способна похитить с персонального компьютера файлы Cookies браузеров Vivaldi, Chrome, Яндекс. Браузер, Opera, Kometa, Orbitum, Dragon, Amigo, Torch, сохраненные логины и пароли из браузеров и снимки экрана.
Вирус также копирует с рабочего стола Windows файлы с расширениями ".txt", ".pdf", ".jpg", ".png", ".xls", ".doc", ".docx", ".sqlite", ".db", ".sqlite3", ".bak", ".sql", ".xml".
В ссылках под видео с мошенническими «читами» публикуется ссылка, пройдя по которой пользователь скачивает самораспаковывающийся RAR-архив с вирусом.
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США278
В ГД отреагировали на отзыв посла ЕС в России99
Суд определил судьбу Савченко327
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ698
Россияне устроили давку в «Магните»271
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение