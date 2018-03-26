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NASA нашло способ предсказывать оползни
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NASA нашло способ предсказывать оползни по осадкам 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Центр космических полетов имени Годдарда (NASA) разработал программу, которая может составить прогноз, в какой точке мира могут произойти оползни среднего и крупного масштаба.
Этот прогноз кратковременный, он составляется на основе информации об осадках за последнюю неделю, его точность оценивается в 60%. Ученые собрали данные за последние пятнадцать лет, с 2001 по 2016 годы по всем оползням на планете Земля, и выявили закономерности. Так, максимальное количество оползней на Земле происходит в июле и августе, что указывает на их связь с увеличением числа муссонов в Азии и интенсивностью океанических циклонов. На основе аналитических данных о геологическом составе, крутизне склонов и геометрии дорожных сетей составлена карта "подверженности" тех или иных регионов оползням. Есть и карта смертности в результате оползней за период с 2007 по 2016 годы.
В численную модель, разработанную учеными, и размещенную на сайте аэрокосмического агентства, вводится информация от спутников об осадках за семь дней. Сюда же вносятся данные о геологическом составе горных пород, географического положения, крутизне склонов, геометрии дорожной сети, границах разломов и плотности леса. За счет получения спутниковых данных об осадках в реальном времени, показания модели обновляются каждые 30 минут. Сейчас система прогнозирования работает для регионов Земли, расположенных между 50 градусами северной и южной широт, а разрешение карты составляет 0,1 градуса.
В перспективе новая модель будет совмещена с системой прогнозирования осадков, что поможет предсказывать оползни в ближайшие 24 или 48 часов.
Как известно, оползень — грозное природное явление, возникающее в горах после дождей. Они размывают верхний слой горной породы, и эта масса, достигающая в некоторых случаях миллиона кубометров почвы и камня, устремляется вниз по склонам, приводя к значительным разрушениям и гибели людей. Заблаговременное предупреждение о надвигающемся стихийном бедствии необходимо для снижения экономических потерь и спасения жизни людей.
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