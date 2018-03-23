В Сети поверили в «изобретенный Цукербергом» способ защиты

В сети повелись на «изобретенный Цукербергом» способ защитить аккаунт

Пользователи Facebook со всего мира пытаются проверить защищенность своих данных с помощью комментариев, содержащих аббревиатуру BFF. Миф о такой возможности придумали сами юзеры.

Многие популярные блогеры предлагают своим подписчикам откликнуться на свою публикацию аббревиатурой BFF: по их словам, это специфическое кодовое слово, придуманное лично Марком Цукербергом . Если буквы зеленеют — значит, аккаунт защищен, а если нет — есть повод для беспокойства.

В большинстве случаев буквы действительно становятся зелеными. Это объясняется работой алгоритма Facebook Delight, который был введен в эксплуатацию социальной сетью несколько месяцев назад. Он предполагает автоматическую анимацию и цветокоррекцию некоторых эмоционально окрашенных слов, таких как «люблю» или «поздравляю». Аббревиатура BFF, давно принятая в американском сегменте в качестве выражения дружбы (расшифровывается как best friends forever — «лучшие друзья навсегда» — прим. «Ленты.ру» ), также входит в список таких слов.

Фейк о проверке безопасности личных данных с помощью комментария на Facebook появился больше месяца назад, однако наибольшую популярность приобрел в последние дни.