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В Перу найдены гробницы высокоразвитой цивилизации
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В Перу найдены гробницы высокоразвитой цивилизации 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: ANDINA/Luis Puell
В Перу при раскопках древней столицы Чан-Чан археологи обнаружили 47 захоронений, принадлежавших трем доколумбовым цивилизациям. Об этом сообщает агентство ANDINA.
Захоронения обнаружены в городе Трухильо — административном центре региона Ла-Либертад. В древности на его месте находился город Чан-Чан, который был столицей высокоразвитой цивилизации Чиму. В нем проживало до 60 тысяч человек.
Большинство из 47 найденных гробниц относятся к периоду Чиму и датируются 1200-1400 гг. Они расположены в длинном каменном коридоре. Несколько захоронений оказались более древними. Археологи считают, что они принадлежали цивилизациям Салинар (400-300 гг. до н.э.) и Виру (с 150 г. до н.э. по 500 г. н.э.).
Например, в одном из захоронений были найдены останки мужчины. Рядом с ним находились восемь керамических сосудов, выполненных в виде птиц и животных. Такой ритуал был характерен для культуры Виру.
Всего археологи нашли останки 50 человек, в том числе 12 детей. В одной из детских могил обнаружено 49 раковин моллюсков, и такое количество названо беспрецедентным.
По мнению ученых, некоторые из погребенных людей были принесены в жертву. На их груди обнаружены следы разрезов. Возможно, человеческими жертвоприношениями древние жители пытались вызвать дожди.
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