В Перу найдены гробницы высокоразвитой цивилизации

Перу при раскопках древней столицы Чан-Чан археологи обнаружили 47 захоронений, принадлежавших трем доколумбовым цивилизациям. Об этом сообщает агентство ANDINA.

Захоронения обнаружены в городе Трухильо — административном центре региона Ла-Либертад. В древности на его месте находился город Чан-Чан, который был столицей высокоразвитой цивилизации Чиму. В нем проживало до 60 тысяч человек.

Большинство из 47 найденных гробниц относятся к периоду Чиму и датируются 1200-1400 гг. Они расположены в длинном каменном коридоре. Несколько захоронений оказались более древними. Археологи считают, что они принадлежали цивилизациям Салинар (400-300 гг. до н.э.) и Виру (с 150 г. до н.э. по 500 г. н.э.).

Например, в одном из захоронений были найдены останки мужчины. Рядом с ним находились восемь керамических сосудов, выполненных в виде птиц и животных. Такой ритуал был характерен для культуры Виру.

Всего археологи нашли останки 50 человек, в том числе 12 детей. В одной из детских могил обнаружено 49 раковин моллюсков, и такое количество названо беспрецедентным.

По мнению ученых, некоторые из погребенных людей были принесены в жертву. На их груди обнаружены следы разрезов. Возможно, человеческими жертвоприношениями древние жители пытались вызвать дожди.