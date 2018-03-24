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Золото скифов Украине не отдали
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Золото скифов Украине не отдали 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
Информация об окончательном решении по передаче крымской коллекции скифского золота, оказавшейся в Амстердаме, украинской стороне «не находит никакого подтверждения», сообщил РИА Новости директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Коллекция скифского золота, около двух тысяч артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
При этом украинские СМИ сообщили, что Окружной суд Амстердама принял решение о передаче крымских артефактов Украине. По словам Мальгина, апелляционное заявление по существу не рассматривалась, все остается, как и было по состоянию на декабрь прошлого года.
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