Apple презентовала бюджетный iPad

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Новый дешевый iPad начнут продавать в России в мае 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Apple на прошедшей в Чикаго презентации анонсировала новую версию планшета iPad с максимально привлекательной ценой — 329 долларов. В мае новинку начнут продавать и в России, правда, в пересчпете по курсу — почти на 100 долларов дороже.
Новый "просто iPad" с 9,7-дюймовым экраном и классическим для планшетов Apple дизайном был усовершенствован по нескольким направлениям. Во-первых, в него установили процессор A10 Fusion (как в iPhone 7). Это обеспечило прирост производительности на 40% в случае с обычными вычислениями и на 50% в отношении графики. Во-вторых, версии планшета с поддержкой сотовой связи прокачали скорость передачи данных в сетях LTE — она выросла вдвое.
Во-третьих, новый 9,7-дюймовый iPad теперь поддерживает воод при помощи Apple Pencil — раньше электронное перо Apple, распознающее силу нажатия и угол наклона и вводящее информацию в iPad практически без задержки, работало только с дорогими планшетами линейки iPad Pro. Кроме того, новый iPad оснащен продвинутыми датчиками и камерами, поддерживающими работу приложений дополненной реальности, основывающихся на технологиях ARKit.
iPad выпускается в серебристом цвете, цвете "серый космос" и новом золотом оттенке и будет продаваться по цене от 24 990 руб. за модель с памятью 32 ГБ с поддержкой только Wi-Fi и по цене от 34 990 руб. за модель с памятью 32 ГБ, также способную подключаться к сотовым сетям. При этом для учебных заведений iPad будет доступен в официальном "образовательном" онлайн-магазине Apple (apple.com/ru-edu) по цене от 23 990 руб. 58 коп. В сообщении компании говорится, что на российском рынке устройство появится в мае.
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