Вакуумный пылесос стал художником-абстракционистом

Бывший вакуумный пылесос стал успешным художником-абстракционистом

В 2015 году мир познакомился с новоявленным творцом в жанре абстрактной живописи, который взял себе псевдоним «Мистер Голова». Им стал старенький вакуумный пылесос Roomba производства iRobot Corporation, который настоящий японский художник Масато Ямагучи переделал под устройство для рисования. Получилось так оригинально, что первые две «картины» сразу принесли известность электронному живописцу. А дальше наступил период творческого кризиса. Мистера Голову критики обвиняли в том, что он лишь марионетка в руках Ямагучи, не способен творить, не отличается оригинальностью и является бездарностью. Поскольку все это было в какой-то мере правдой, художник взял паузу, чтобы разработать новый проект. Но ему нужны меценаты-спонсоры, поэтому был запущен одноименный стартап.

Деньги пойдут на то, чтобы превратить пылесос в реального творца с независимым суждением. Например, функция выбор цвета краски теперь привязана к измерению температуры и влажности окружающей среды — робот рисует «по погоде». Он научился разбрызгивать краску в случайном порядке, а не только оставлять капли на холсте. Есть и иные функции, а чем больше денег соберет проект, тем интереснее и богаче станет творчество Мистера Головы.

Касательно самих работ — на одну картину уходят целые сутки рисования, поэтому они недешевы. Например, холст 500×500 мм можно купить за $737, а 1×1 м уже за $1300. Есть вариант заказать картину желаемого размера или купить копию одной из старых работ по более дешевой цене. Одна беда — Мистер Голова рисует исключительно в жанре абстракционизма и дискутировать с ним по этому вопросу бесполезно.