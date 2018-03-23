Ещё
Вакуумный пылесос стал художником-абстракционистом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший вакуумный пылесос стал успешным художником-абстракционистом 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
В 2015 году мир познакомился с новоявленным творцом в жанре абстрактной живописи, который взял себе псевдоним «Мистер Голова». Им стал старенький вакуумный пылесос Roomba производства iRobot Corporation, который настоящий японский художник Масато Ямагучи переделал под устройство для рисования. Получилось так оригинально, что первые две «картины» сразу принесли известность электронному живописцу. А дальше наступил период творческого кризиса. Мистера Голову критики обвиняли в том, что он лишь марионетка в руках Ямагучи, не способен творить, не отличается оригинальностью и является бездарностью. Поскольку все это было в какой-то мере правдой, художник взял паузу, чтобы разработать новый проект. Но ему нужны меценаты-спонсоры, поэтому был запущен одноименный стартап.
Деньги пойдут на то, чтобы превратить пылесос в реального творца с независимым суждением. Например, функция выбор цвета краски теперь привязана к измерению температуры и влажности окружающей среды — робот рисует «по погоде». Он научился разбрызгивать краску в случайном порядке, а не только оставлять капли на холсте. Есть и иные функции, а чем больше денег соберет проект, тем интереснее и богаче станет творчество Мистера Головы.
Касательно самих работ — на одну картину уходят целые сутки рисования, поэтому они недешевы. Например, холст 500×500 мм можно купить за $737, а 1×1 м уже за $1300. Есть вариант заказать картину желаемого размера или купить копию одной из старых работ по более дешевой цене. Одна беда — Мистер Голова рисует исключительно в жанре абстракционизма и дискутировать с ним по этому вопросу бесполезно.
TechCult: последние новости
Робот-рыбка пошпионит за живыми собратьями На Земле появился новый вид полярного сияния, и его зовут Стив Сколько стоит полет в космос в 2017 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации562
Вернем летнее время
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды51
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова65
Савченко грозит «пожизненное»38
Видео
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
00:36
«За собачек»: как голосовала юная избирательница
Общество Политика
01:00
Как СССР проиграл холодную войну
Политика Статьи
04:39
Посол послом, а business as usual
Политика Статьи
00:20
Кубань накрыло желтым снегом
Погода Происшествия
01:00
«Им к виску приставили револьвер, и у Мэй истерика»
Политика Статьи
04:23
Парк с прудом и пляжем появится у метро «Селигерская»
Новости Москвы
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение