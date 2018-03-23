РФ увеличит число станций в Антарктиде

"Одновременно после 2020 года станцию Русская планируется исключить из числа сезонных полевых баз. Таким образом, в параметрах деятельности Российской антарктической экспедиции предусмотрено функционирование до 2020 года пяти сезонных полевых баз, после 2020 года — после перевода базы Русская в число зимовочных станций — четырех", — сказали в Минприроды.

Как уточнили в природоохранном ведомстве, до 2020 года количество антарктических станций планируется сохранить на нынешнем уровне, а затем в число круглогодично действующих будет переведена станция Русская.