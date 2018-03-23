РФ увеличит число станций в Антарктиде

Россия намерена увеличить до семи число круглогодичных станций в Антарктиде, зимовки начнутся на станции Русская в тихоокеанской части континента, сообщает Минприроды России.
"Проектом распоряжения предусматривается поэтапный перевод базы Русская в состав зимовочных станций. Это обусловлено необходимостью организации постоянных наблюдений в тихоокеанском секторе Антарктики. С учетом этого планируется увеличить численность зимовочного состава Российской антарктической экспедиции на 15 человек, начиная с 2021 года", — говорится в сообщении.
Как уточнили в природоохранном ведомстве, до 2020 года количество антарктических станций планируется сохранить на нынешнем уровне, а затем в число круглогодично действующих будет переведена станция Русская.
"Одновременно после 2020 года станцию Русская планируется исключить из числа сезонных полевых баз. Таким образом, в параметрах деятельности Российской антарктической экспедиции предусмотрено функционирование до 2020 года пяти сезонных полевых баз, после 2020 года — после перевода базы Русская в число зимовочных станций — четырех", — сказали в Минприроды.
Соответствующий план мероприятий по обеспечению деятельности Российской антарктической экспедиции в 2018-2022 года был подготовлен Минприроды и внесён министром Сергеем Донским на утверждение в правительство России, заявляет министерство.
"Реализация мероприятий будет способствовать обеспечению национальных интересов России в Антарктике в соответствии с нормами и принципами международного права и основными направлениями внутренней и внешней политики нашей страны за счет обеспечения развития комплексных научных исследований Антарктики", — подчеркнул Донской.