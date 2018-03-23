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Связь потеряна: телескоп NASA «Fermi» вышел из строя
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Связь потеряна: телескоп NASA «Fermi» вышел из строя 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Известный астроном Джонатан Макдауэлл сообщил, что орбитальная обсерватория «Fermi» временно вышла из строя, в результате чего может потерять значительную часть своей функциональности. Причиной стал заклинивший двигатель, который управляет положением одной из ее солнечных панелей, сообщил астроном в своем Twitter.
Уточняется, что неполадки в работе двигателя одного из блоков солнечных панелей были зафиксированы в пятницу, 16 марта, в 08:00 по московскому времени.
"В результате этого зонд перешел в безопасный режим и отключил все инструменты. Сейчас специалисты NASA пытаются раскрыть причину неполадки, и рассматривают возможность продолжать наблюдения, используя заклинившую панель", — Джонатан Макдауэлл.
По мнению инженеров NASA, по причине проблем с двигателями, на дальнейшей научной карьере «Fermi» может быть вообще поставлен крест. Вместе с тем специалистам еще не удалось понять, что именно перестало функционировать в двигателе панели. Они отмечают, что, если сбой имеет электронную, а не техническую природу, то проблема не обязательно может быть фатальной для «Fermi».
Впервые на орбиту гамма-телескоп был запущен 11 июня 2008 года. На протяжении десяти лет работы он открыл тысячи новых гамма-всплесков, а также гигантских черных дыр и других объектов, которые излучают свет высоких энергий.
Ранее ученые из ассоциации университетов по изучения космоса (USRA) в Хьюстоне установили, что во время полетов в космос сетчатка и оптические нервы человеческого глаза могут «растягиваться». В результате это приводит к ухудшению зрения, а при долгом пребывании в космосе — к слепоте.
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