Назван победитель в «схватке» спутников Млечного Пути

«Хаббл» назвал победителя в «реслинге» между спутниками Млечного Пути

"Мы обнаружили, что прародителем Переднего Рукава, потока газа, который сейчас поглощается Млечным Путем, является Малое Магелланово облако. Это, в свою очередь, говорит о том, что Большое облако побеждает в гравитационной борьбе со своим младшим собратом и выдирает огромные клубы материи из его пределов", — рассказывает Эндрю Фокс (Andrew Fox) из Института космического телескопа в Балтиморе (США). Продолжительные наблюдения за Большим и Малым Магеллановыми облаками, спутниками нашей Галактики, помогли астрономам понять, что в последнем столкновении между ними победила более крупная соседка Млечного Пути, сообщает сайт телескопа "Хаббл".

Млечный путь находится в космосе не один, а в компании целой свиты из нескольких десятков относительно небольших карликовых галактик. Наиболее заметными и крупными из них считаются так называемые Большое и Малое Магеллановы облака — две относительно небольших "семьи" звезд, чей диаметр составляет примерно 13-14 тысяч световых лет.

Эти галактики достаточно давно привлекают внимание астрономов своей неправильной формой, свидетельствующей о столкновениях Большого и Малого облаков в прошлом, а также необычной манерой вращения вокруг Млечного Пути, не похожей на то, как движутся остальные его спутники.

Фокс и его коллеги пытались раскрыть тайну происхождения одного из следов подобных космических "ДТП" — так называемого "Переднего рукава", плотной ленты из газа и пыли, которая тянется от Малого и Большого облаков в сторону Млечного Пути. Как сегодня считают ученые, она возникла в результате последнего столкновения этих карликовых галактик, однако ее прародитель, проигравший в этом "космическом реслинге", оставался предметом споров.

Эту загадку смог разрешить "Хаббл", при помощи которого астрономы смогли точно измерить изотопный и химический состав этого потока газа и сравнить его с тем, какие атомы и молекулы присутствуют в двух его возможных прародителях, а также в другой ленте газа, соединяющей Млечный Путь и его спутники, так называемом "Магеллановом потоке".

Доли изотопов кислорода, серы и других элементов ясно указали на то, что прародителем этого скопления материи была "младшая" галактика, проигравшая в столкновении с ее "большой сестрой" несколько сотен миллионов лет назад.

Открытие прародителя "Переднего рукава", как отмечает Фокс, позволит астрономам решить одну из самых важных и интересных загадок эволюции галактик — то, как взаимодействия между ними влияют на их химический состав и формирование новых звезд. Это важно и для понимания дальнейшей судьбы Млечного Пути, и для оценки шансов найти разумную или неразумную внеземную жизнь.