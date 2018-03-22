Огнеупорные обои на основе графена предупредят о пожаре

Сложно найти квартиру, в которой не было бы обоев. Это достаточно доступный способ украсить стены по своему вкусу, но у обоев есть очень опасный минус: они очень хорошо горят. Однако китайские исследователи недавно разработали огнеупорные неорганические обои. Причем эти обои сделаны с применением графена, и они могут даже выступать в качестве противопожарной сигнализации.

В состав таких обоев входят нити гидроксиапатита и особые термодатчики из оксида графена. Именно они и предупреждают о возникшем пожаре. Время отклика таких датчиков составляет всего 2 секунды, и сохраняют работоспособность они более 5 минут, а это очень и очень хороший результат.

За разработку отвечают специалисты из Шанхайского института керамики под руководством Чжи-Чао Ксионга. Они разработали технологию графеновых сенсоров в обоях и создали на ее основе негорючую неорганическую бумагу. Основу обоев составляет структура нанонитей гидроксиапатита длиной более 10 микрометров и толщиной около 10 нанометров. Они придают структуре механическую прочность, сохраняя при этом небольшую массу и устойчивость к открытому огню.

Схематичная структура устройства неорганических обоев с графеновыми сенсорами

Оксид графена также используется в обоях нового типа не просто так. В нем при повышении температуры отрываются кислородсодержащие функциональные группы, что запускает цепь химических превращений и приводит к замыканию цепи, после чего срабатывает датчик (световой либо звуковой). Более того, эти датчики остаются устойчивыми при температуре до 250 градусов Цельсия. Но и это еще не все: для того чтобы увеличить устойчивость обоев к открытому огню, ученые добавили в их состав молекулы полидофамина.

Как уже было сказано, датчики сохраняют работоспособность более 5 минут, а значит и световые, и звуковые сенсоры будут работать столько же. Для сравнения: стандартные средства оповещения прекращают работать через 30 секунд.