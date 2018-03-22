Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»

«Пришелец» из пустыни Атакама, известный как Ата, оказался ребенком с серьезными нарушениями в работе генов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на журнал Genome Research.

Ученые расшифровали ДНК скелета, обнаруженного в 2003 году в заброшенной деревне в пустыне Атакама.

«Теперь мы точно можем сказать, что это не инопланетянин, а ребенок, который был или не доношен, или родился заметно позже срока и умер практически сразу после появления на свет. Мне кажется, что его тело следует вернуть в Чили и похоронить, следуя традициям местных народов», — сказал генетик из Стэнфордского университета (США) Гарри Нолан.

Пятнадцатисантиметровый скелет по своему устройству похож на тело 8-летнего ребенка, а голова скелета вытянута. Кроме того, Ата имеет всего 10 пар ребер, а не 12, как здоровые люди, или 11, как носители некоторых генетических дефектов.

Еще в 2013 году ученые выяснили, что скелет принадлежит не инопланетному существу, а человеку, который умер совсем недавно. Еще пять лет ученые бились над вопросом, как девочка могла приобрести такой необычный вид. Для этого они полностью расшифровали ДНК ребенка и проанализировали около 3 млн мелких мутаций в нем.

Генетики нашли около 60 генов с ярко выраженными негативными изменениями, многие из которых были связаны с развитием сколиоза, нарушениями в синтезе коллагена и костной ткани, преждевременным старением, аномалиями в числе ребер и другими характерными чертами Аты, после чего пришли к выводу, что девочка умерла в раннем детстве или в утробе матери.