Ученые разработали 4D-принтер

Исследователи из Технологического института Джорджии разработали 4D-принтер, способный создавать трехмерные структуры, которые могут менять свою форму. Об этом сообщает портал 3ders.

Принтер способен одновременно создавать жесткие и эластичные компоненты, а также устанавливать монтажные провода в трехмерные структуры, меняющие форму. Детали, напечатанные на этом устройстве, меняют свою форму после воздействия тепла или других катализаторов.

«Мы находимся на пороге создания устройств нового поколения, которые могут значительно расширить практическое применение 3D— и 4D-печати. Наш прототип принтера объединяет многие функции, которые упрощают и ускоряют процессы, используемые в традиционной 3D-печати». Джерри Ци, один из создателей устройства:

4D-принтер объединяет четыре разные технологии трехмерной печати: робокастинг (послойная 3D-печать объекта), струйную трехмерную печать, технологию 3D-печати аэрозольным напылением, а также моделирование методом наплавления. Это позволяет устройству работать с такими материалами, как гидрогели, проводимые чернила с наночастицами серебра, а также полимеры с памятью формы.

По словам разработчиков устройства, новый принтер может ускорить внедрение 4D-печати в аэрокосмической отрасли и медицине.

В феврале ученые из Массачусетского, Корнелльского университета и Института имени Хассо Платтнера создали систему печати, которая объединяет в себе дополненную реальность, робототехнику и 3D-технологии.