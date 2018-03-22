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Ученые разработали 4D-принтер
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Ученые разработали 4D-принтер 

Inc. 2 часа назад
Фото: iStock
Исследователи из Технологического института Джорджии разработали 4D-принтер, способный создавать трехмерные структуры, которые могут менять свою форму. Об этом сообщает портал 3ders.
Принтер способен одновременно создавать жесткие и эластичные компоненты, а также устанавливать монтажные провода в трехмерные структуры, меняющие форму. Детали, напечатанные на этом устройстве, меняют свою форму после воздействия тепла или других катализаторов.
Джерри Ци, один из создателей устройства:
«Мы находимся на пороге создания устройств нового поколения, которые могут значительно расширить практическое применение 3D— и 4D-печати. Наш прототип принтера объединяет многие функции, которые упрощают и ускоряют процессы, используемые в традиционной 3D-печати».
4D-принтер объединяет четыре разные технологии трехмерной печати: робокастинг (послойная 3D-печать объекта), струйную трехмерную печать, технологию 3D-печати аэрозольным напылением, а также моделирование методом наплавления. Это позволяет устройству работать с такими материалами, как гидрогели, проводимые чернила с наночастицами серебра, а также полимеры с памятью формы.
По словам разработчиков устройства, новый принтер может ускорить внедрение 4D-печати в аэрокосмической отрасли и медицине.
В феврале ученые из Массачусетского, Корнелльского университета и Института имени Хассо Платтнера создали систему печати, которая объединяет в себе дополненную реальность, робототехнику и 3D-технологии.
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