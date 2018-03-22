Instagram изменит подход к показу публикаций в ленте

"Сегодня мы запустили тест кнопки "Новые посты", которая позволит вам самостоятельно решать, в какой момент вы хотите обновить ленту. Если вы нажмете на эту кнопку — вы попадете на последний опубликованный контент вверху ленты, если не нажмете — продолжите смотреть посты, опубликованные на момент начала просмотра ленты", — говорится в сообщении. Instagram изменит подход к показу постов в новостной ленте, сообщается в официальном блоге социальной сети. Отмечается, что нововведение поможет пользователям видеть наиболее актуальный контент.

В соцсети выразили надежду, что новый подход порадует пользователей Instagram.

Также разработчики решили внести еще одно изменение, по которому недавно опубликованные посты будут показываться выше.