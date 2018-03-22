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Instagram изменит подход к показу публикаций в ленте
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Instagram изменит подход к показу публикаций в ленте 

ТАСС 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Instagram изменит подход к показу постов в новостной ленте, сообщается в официальном блоге социальной сети. Отмечается, что нововведение поможет пользователям видеть наиболее актуальный контент.
"Сегодня мы запустили тест кнопки "Новые посты", которая позволит вам самостоятельно решать, в какой момент вы хотите обновить ленту. Если вы нажмете на эту кнопку — вы попадете на последний опубликованный контент вверху ленты, если не нажмете — продолжите смотреть посты, опубликованные на момент начала просмотра ленты", — говорится в сообщении.
В соцсети выразили надежду, что новый подход порадует пользователей Instagram.
Также разработчики решили внести еще одно изменение, по которому недавно опубликованные посты будут показываться выше.
"Это сделано для того, чтобы ваша лента новостей оставалась всегда актуальной, и вы не упустили моменты, которые дороги для вас", — отметили в соцсети.
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