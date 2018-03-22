Борт номер один получит отечественную навигацию

Борт номер один получит отечественную навигационную систему

Президентский самолет и другие лайнеры типа Ил-96 из специального летного отряда переоборудуют в течение двух лет.

«Все Ил-96-300 отряда СЛО "Россия" будут переоснащены до конца 2019 года», — добавили в компании. На нескольких самолетах Ил-96-300, принадлежащих спецотряду «Россия», до конца этого года будет заменено навигационное оборудование иностранного производства на современные отечественные аналоги, сообщили в пресс-службе ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина».

На текущий момент в составе спецотряда насчитывается 11 самолетов типа Ил-96.

Ранее новое российское оборудование успешно прошло все сертификационные наземные и летные испытания.

Переоснащение лайнеров президентского отряда будет проводиться на Воронежском авиазаводе при плановом техобслуживании.

Кроме навигационных комплексов будет осуществляться замена инерциальных систем, отвечающих за определение положения самолета в пространстве, «ответчиков», обеспечивающих автоматическую передачу наземным РЛС сведений о самолете, а также оборудования для посадки.