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Борт номер один получит отечественную навигацию
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Борт номер один получит отечественную навигационную систему 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Президентский самолет и другие лайнеры типа Ил-96 из специального летного отряда переоборудуют в течение двух лет.
На нескольких самолетах Ил-96-300, принадлежащих спецотряду «Россия», до конца этого года будет заменено навигационное оборудование иностранного производства на современные отечественные аналоги, сообщили в пресс-службе ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина».
«Все Ил-96-300 отряда СЛО "Россия" будут переоснащены до конца 2019 года», — добавили в компании.
На текущий момент в составе спецотряда насчитывается 11 самолетов типа Ил-96.
Ранее новое российское оборудование успешно прошло все сертификационные наземные и летные испытания.
Переоснащение лайнеров президентского отряда будет проводиться на Воронежском авиазаводе при плановом техобслуживании.
Кроме навигационных комплексов будет осуществляться замена инерциальных систем, отвечающих за определение положения самолета в пространстве, «ответчиков», обеспечивающих автоматическую передачу наземным РЛС сведений о самолете, а также оборудования для посадки.
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