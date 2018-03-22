Пробелы помогают читать быстрее

Увеличенный интервал между буквами облегчает чтение, причем это никак не связано с особенностями зрительного восприятия текста. К такому выводу пришли ученые во время серии экспериментов. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain Research.

Изучая то, как читают дети, исследователи из Бингемтонского университета обнаружили, что текст с увеличенным интервалом между символами читатель воспринимает легче и быстрее. Это открытие натолкнуло ученых на идею нового исследования — они поставили себе цель выяснить, как именно межбуквенный интервал влияет на чтение и с чем это связано.

В серии экспериментов участвовали 47 человек в возрасте от 18 до 21. На экране им показывали слова, псевдослова (последовательность букв, похожая на настоящее слово, но не имеющая никакого смысла), последовательность согласных и просто символы, похожие на буквы. Во время эксперимента исследователи измеряли мозговую активность читающих участников. Увеличенный интервал между буквами позволял читать настоящие слова быстрее. Для псевдослов и последовательностей согласных и абстрактных символов этот эффект оказался значительно слабее.

Ученые считают, что если бы межбуквенный интервал влиял именно на визуальное восприятие, то увеличенный пробел должен был облегчить чтение и слов, и псеводслов, и случайных последовательностей символов. Из результатов эксперимента они сделали вывод, что большое расстояние между буквами помогает процессу собственно чтения, а не просто визуальному восприятию некой последовательности символов.

Как именно увеличенный интервал влияет на чтение, ученые надеются выяснить в дальнейших исследованиях. На следующих этапах работы авторы изучать какое значение имеет межбуквенный интервал на стадии слухового восприятия. Исследователи планируют пройти по всем аспектам процесса чтения, чтобы выяснить, на каком именно этапе межбуквенный интервал оказывает влияние.