РФ, Казахстан и ОАЭ расширили сотрудничество по космосу

Россия, Казахстан и ОАЭ расширили сотрудничество по космосу

России и Представители космических ведомств Казахстана ОАЭ в ходе встречи на Байконуре подписали протокол о расширении трехстороннего сотрудничества в космической деятельности, сообщили казахстанские СМИ.

Встреча состоялась на космодроме Байконур в преддверии запуска транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-08» с очередной экспедицией на МКС.

В сообщении также говорится, что стороны договорились в апреле 2018 года создать рабочую группу для проработки совместных проектов на Байконуре.