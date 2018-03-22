РФ, Казахстан и ОАЭ расширили сотрудничество по космосу

Представители космических ведомств Казахстана, России и ОАЭ в ходе встречи на Байконуре подписали протокол о расширении трехстороннего сотрудничества в космической деятельности, сообщили казахстанские СМИ.
Встреча состоялась на космодроме Байконур в преддверии запуска транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-08» с очередной экспедицией на МКС.
«По итогам переговоров министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Бейбут Атамкулов, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров и министр высшего образования, председатель совета директоров космического агентства ОАЭ Ахмад Белхул Аль-Фаласи подписали протокол о расширении трехстороннего сотрудничества в космической деятельности», — передает ТАСС сообщение «Казинформ».
В сообщении также говорится, что стороны договорились в апреле 2018 года создать рабочую группу для проработки совместных проектов на Байконуре.
Напомним, накануне в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) сообщили, что стартовый комплекс на космодроме Байконур для пусков ракет «Протон» будет закрыт в 2023 году.