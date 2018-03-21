В скандале с Facebook обнаружили украинский след

В скандале с массовым сливом данных Facebook обнаружили украинский след

Британская компания Cambridge Analytica, уличенная в передаче персональных данных пользователей Facebook штабу Дональда Трампа , оказалась исполнителем ряда заказов правительства Украины . Среди них — разработка стратегий возвращения Донбасса под контроль Киева. Об этом сообщает «Би-би-си Украина» со ссылкой на расследование канала Channel 4.

По информации журналистов, компания сотрудничала с украинскими властями. Задачей сотрудников были сбор и анализ информации о пользователях из Донецкой области для разработки стратегии возвращения этих территорий под контроль Киева.

Полученные данные якобы использовались для создания и реализации коммуникационных кампаний по ослаблению самопровозглашенной ДНР. Тогда аналитики пришли к выводу, что уровень поддержки украинского правительства в регионе был чрезвычайно низким.

Портфолио материнской компании Cambridge Analytica под названием Strategic Communications Laboratories (SCL) также содержит информацию о коммуникационной поддержке Оранжевой революции 2004 года после роспуска украинского парламента

«Интернациональная команда консультантов SCL сохранила сплоченность коалиции для обеспечения победы в тяжелой борьбе с помощью современных исследований и эффективных методов вмешательства в кампанию», — сообщается на сайте SCL в соответствующем разделе.

Однако эта информация расходится с хронологией, так как вышеуказанная революция произошла за три года до роспуска Верховной Рады.

По данным журналистов, проводивших расследование, аналитики компании Cambridge Analytica могли принимать участие и в информационной кампании по поддержке выхода Великобритании из Евросоюза

На счету Cambridge Analytica, существующей с 2013 года, оказалось не менее 200 предвыборных кампаний на пяти континентах. Материнская фирма SCL успешно указывает идентичные услуги с 1990-х годов.