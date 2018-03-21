Украина решила добраться до Антарктики

Украина решила возродить научный флот и добраться до Антарктики

«Впервые за много лет сюда будут вложены средства для проведения капитального ремонта на станции. Кроме того, благодаря проведению открытых тендерных процедур Национальному антарктическому научному центру в этом году удалось сэкономить около 10 миллионов гривен, которые мы хотим инвестировать в развитие и улучшение исследований», — сказала глава ведомства Лилия Гриневич. Впервые за длительный срок Украина выделила полмиллиона долларов для проведения капитального ремонта своей единственной антарктической станции, сообщает 24Today.net со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

22 марта в Антарктиду отправятся сразу две украинские экспедиции. Первая будет находиться на станции целый год. Вторая — сезонная. Она будет работать в течение почти трех недель. Ученые, в частности, будут отбирать образцы для исследований.

Лилия Гриневич отметила, что стратегическими целями для Украины является распространение деятельности кроме Антарктики также на Арктику и возрождение научного флота. А из ближайших задач — обеспечение нормальной интернет-связи.

Антарктическая станция «Академик Вернадский» расположена на острове Галиндез Аргентинского архипелага, вблизи Антарктического полуострова.