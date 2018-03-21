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Украина решила добраться до Антарктики
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Украина решила возродить научный флот и добраться до Антарктики 

BFM.RU 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Впервые за длительный срок Украина выделила полмиллиона долларов для проведения капитального ремонта своей единственной антарктической станции, сообщает 24Today.net со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
«Впервые за много лет сюда будут вложены средства для проведения капитального ремонта на станции. Кроме того, благодаря проведению открытых тендерных процедур Национальному антарктическому научному центру в этом году удалось сэкономить около 10 миллионов гривен, которые мы хотим инвестировать в развитие и улучшение исследований», — сказала глава ведомства Лилия Гриневич.
22 марта в Антарктиду отправятся сразу две украинские экспедиции. Первая будет находиться на станции целый год. Вторая — сезонная. Она будет работать в течение почти трех недель. Ученые, в частности, будут отбирать образцы для исследований.
Лилия Гриневич отметила, что стратегическими целями для Украины является распространение деятельности кроме Антарктики также на Арктику и возрождение научного флота. А из ближайших задач — обеспечение нормальной интернет-связи.
Антарктическая станция «Академик Вернадский» расположена на острове Галиндез Аргентинского архипелага, вблизи Антарктического полуострова.
После того, как в 1992 году Россия объявила себя правопреемницей всех антарктических станций Советского Союза и отказала Украине в передаче хотя бы одной из них, Британская Антарктическая служба в 1996 году передала за символическую цену в один фунт стерлингов Украине свою станцию «Фарадей».
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