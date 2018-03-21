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«Пора похоронить это»: Windows разозлил пользователей
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«Пора похоронить это». Пользователей разозлили изменения в Windows 

Российская Газета 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В будущей версии Windows 10, которая сейчас находится в режиме тестирования, появится одно важное изменение. Как сообщается в блоге Microsoft, ссылки, находящиеся в приложении Windows Mail, будут в обязательном порядке открываться в браузере Edge.
Это будет происходить независимо от того, какой браузер установлен в системе по умолчанию. Изменить браузер для открытия ссылок из Windows Mail будет невозможно.
Отметим, что несколько лет назад похожий подход в отношении браузера Internet Explorer привел к антимонопольному разбирательству в Европе. В результате Microsoft обязали дать пользователям выбирать браузер по умолчанию.
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Многие пользователи Windows оказались расстроены нововведением, о чем сообщили в соцсетях.
"Мне не нужен Edge! Google Chrome меня вполне устраивает!"
"Я подозреваю, что людей, использующих Windows Mail, станет заметно меньше".
"Настало время похоронить Mail вслед за Edge".
По данным StatCounter, мировая доля браузера Edge на сегодняшний день составляет около 1,7 процента (вместе с Internet Explorer — около 5 процентов). Лидер рынка — Google Chrome с 57,5 процента.
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