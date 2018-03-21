«Воротники» трицератопсов не помогали определять сородичей

Биологи протестировали одну из гипотез возникновения огромных костных воротников и шипов у динозавров из инфраотряда цератопсов. Согласно этой гипотезе, такие яркие внешние признаки появились для того, чтобы животные могли отличать представителей своего вида от другого. Авторы опровергли это утверждение. Статья с результатами опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Травоядные динозавры из клады цератопсов известны в первую очередь благодаря костным выростам в задней части черепа, принимавших самые разнообразные формы. У поздних видов этих животных, таких как Chasmosaurus belli, размер воротника мог превышать метр. Палеонтологи выдвигали несколько гипотез о том, почему выросли эти «воротники». В частности, среди предположений были защита от хищников, демонстрация социального статуса и возможность отличать представителей близких видов.

В новой работе ученые проанализировали имеющиеся данные с целью проверить последнюю гипотезу. Если она верна, то у проживавших на одной территории и в одно время видов должны быть заметно отличающимися внешне украшениями на черепах. Они сравнили 350 характеристик в 1035 парах видов, 38 из которых обитали одновременно на одинаковой территории, а 63 жили в одну эпоху и на одном континенте, но их останки палеонтологи нашли далеко друг от друга. Оказалось, что никакие из близких по времени и месту пар не отличаются друг от друга сильнее, чем любая другая пара.

В результате биологи делают вывод, что подобные выросты и рога не помогали динозаврам распознавать родичей. Авторы склоняются к гипотезе о том, что эти «воротники» связаны с сексуальной привлекательностью и доминированием над другими особями. Согласно этой идее самые большие костные образования были у наиболее здоровых и сильных особей, что позволяло им привлекать внимание противоположного пола и демонстрировать превосходство над представителями своего.