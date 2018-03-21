Ещё
В Роскосмосе отрицают вину в выходе из строя спутников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Роскосмосе вновь опровергли выход из строя спутников Dauria из-за «Фрегата» 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Госкорпорация "Роскосмос" вновь опровергла возможность выхода из строя космических аппаратов МКА-Н компании Dauria Aerospace из-за сбоя двигателя разгонного блока "Фрегат" в ходе запуска 14 июля 2017 года, сообщили в госкорпорации.
"Согласно отчету НПО имени С. А. Лавочкина, к составлению которого привлекались специалисты Центра имени Келдыша, КБ "Химмаш" и Минобороны России, проведенные исследования позволяют достоверно исключить возможность влияния утечки компонентов топлива двигателя разгонного блока на космические аппараты как до обнаружения аномалии в работе двигателя, так и после. Это не повлияло и не могло повлиять на процесс выведения космических аппаратов", — сказали в Роскосмосе.
Там также напомнили, что отделение МКА-Н №1 и №2 и ряда других аппаратов (включая Corvus-BC), в соответствии с циклограммой, проходило в период 9180-9590 секунды полета, то есть до момента выявления аномалии в работе одного из двигателей разгонного блока (11440 секунда полета). Таким образом, при заявленной Dauria Aerospace скорости отделения МКА-Н, расстояние до "Фрегата" составляло более 1,5 км.
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с 73 космическими аппаратами (включая два МКА-Н, которые были изготовлены компанией Dauria Aerospace по заказу Роскосмоса) был выполнен 14 июля 2017 года. Позже стало известно, что спутники Dauria вышли из строя. Как утверждает компания, они были потеряны в результате аномалии двигателя разгонного блока.
ТАСС: последние новости
Times: Хокинг успел завершить свою последнюю научную работу за несколько дней до смерти Bloomberg: торговая комиссия США начала расследование против Facebook Экспедиция МКС-55/56. Досье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Преемник Лаврова, пенсии по-новому и другие события дня6
Черноморский флот бессилен против ВМС США537
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы17
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»149
Оскорбившая россиян ведущая ответила критикам276
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение