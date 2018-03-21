В Роскосмосе отрицают вину в выходе из строя спутников

В Роскосмосе вновь опровергли выход из строя спутников Dauria из-за «Фрегата»

"Согласно отчету НПО имени С. А. Лавочкина, к составлению которого привлекались специалисты Центра имени Келдыша, КБ "Химмаш" и Минобороны России, проведенные исследования позволяют достоверно исключить возможность влияния утечки компонентов топлива двигателя разгонного блока на космические аппараты как до обнаружения аномалии в работе двигателя, так и после. Это не повлияло и не могло повлиять на процесс выведения космических аппаратов", — сказали в Роскосмосе. Госкорпорация "Роскосмос" вновь опровергла возможность выхода из строя космических аппаратов МКА-Н компании Dauria Aerospace из-за сбоя двигателя разгонного блока "Фрегат" в ходе запуска 14 июля 2017 года, сообщили в госкорпорации.

Там также напомнили, что отделение МКА-Н №1 и №2 и ряда других аппаратов (включая Corvus-BC), в соответствии с циклограммой, проходило в период 9180-9590 секунды полета, то есть до момента выявления аномалии в работе одного из двигателей разгонного блока (11440 секунда полета). Таким образом, при заявленной Dauria Aerospace скорости отделения МКА-Н, расстояние до "Фрегата" составляло более 1,5 км.

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с 73 космическими аппаратами (включая два МКА-Н, которые были изготовлены компанией Dauria Aerospace по заказу Роскосмоса) был выполнен 14 июля 2017 года. Позже стало известно, что спутники Dauria вышли из строя. Как утверждает компания, они были потеряны в результате аномалии двигателя разгонного блока.