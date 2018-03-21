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Загрязнение делает пенисы белых медведей хрупкими
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Загрязнение среды делает пенисы белых медведей хрупкими 

Индикатор 51 минуту назад
Фото: Rune Dietz/Reutes
Биологи изучили бакулюмы — кости пениса — белых медведей в Грендандии и Канаде. Оказалось, что загрязнение среды органическими веществами приводит к пониженной минерализации костей, что становится причиной их ломкости и может мешать этим животным успешно совокупляться. Статья с результатами опубликована в журнале Environment International.
Белых медведей чаще всего приводят в пример как животное, которое страдает от изменения климата. Жизненный цикл этих обитающих в приполярных областях Северного полушария млекопитающих связан с тем, есть ли на поверхности океана лед, которого с каждым годом становится все меньше. По прогнозам ученых крупнейший представитель отряда хищных исчезнет в дикой природе в течение XXI века, причем по самым пессимистичным оценкам ему осталось всего пара десятков лет.
В новой работе исследуются кости 349 белых медведей в расцвете сил — в возрасте от трех до девяти лет. Объединив полученные данные с постоянным содержанием органических загрязнителей в различных районах Арктики, ученые смогли обнаружить корреляцию. В частности, в восточной части Гренландии — наиболее загрязненном регионе Арктики — параметр минерализации костей медведей составил —1,44. Между тем любая величина ниже —1 по определению называет остеопенией — патологическом изменении химического состава костей, считающемся предшественником остеопороза.
Белые медведи приносят потомство раз в 2-3 года, в помете обычно от одного до трех медвежат. Период гона у этих животных длится с марта по июнь. Победивший в схватке за самку медведь может спариваться с ней в течение недели, чему и способствует бакулюм. Исследователи опасаются, что остеопения сильно повлияет на способность этих животных к дальнейшему размножению.
Белые медведи находятся на вершине пищевой цепи, поэтому для них в наибольшей степени опасны неразлагающиеся органические загрязнители. Такие вещества попадают в Арктику вместе с осадками, океаническими течениями и животными, которые питаются загрязненной пищей в более теплом климате. В восточной Гренландии из-за отсутствия других источников пищи медведи стали активно охотиться на гренландского тюленя и хохлача, в организмах которых содержится большое количество загрязнений.
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