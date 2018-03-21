Ещё
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Африке нашли признаки скорой глобальной катастрофы 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: indy100.com
Геологические процессы, происходящие в Восточно-африканской рифтовой долине, могут в ближайшем будущем привести к катастрофическим последствиям. В этом регионе континент медленно раскалывается на две части, образуя трещины и разломы, угрожающие транспортной и городской инфраструктуре, сообщает издание Indy100.
Как предсказывают ученые, восточная часть Африки окончательно отделится от материка сравнительно скоро — через 3-4 миллиона лет. Связанная с этим процессом деформация земной коры привела к появлению геологического разлома — Великой рифтовой долины, которая протянулась на приблизительно шесть тысяч километров от Ливана до Мозамбика, а также Красного моря. Скорость, с которой две плиты (Нубийская и Сомалийская) отходят друг от друга, составляет 6-7 миллиметров в год. В будущем это место будет затоплено, а Кения превратится в остров.
По словам геолога Дэвида Адеде (David Adede), хотя рифт долгое время оставался тектонически неактивным, в земной коре могут происходить небольшие движения, приводящие к появлению на поверхности зон с большим количеством трещин. При этом обильные дожди ухудшают ситуацию, приводя к появлению других неровностей. Так, 19 марта крупный разлом пересек кенийскую дорогу Mai-Mahiu Narok, которую пришлось срочно ремонтировать, однако эта временная мера не спасет ее от разрушения.
В будущем ситуация лишь усугубится, предостерег ученый. В результате в регионе разразятся стихийные бедствия, угрожающие жизни людей. Поэтому необходимо составить карту линий разломов, чтобы прогнозировать образование новых трещин и учитывать это при строительстве новых зданий и инженерных сооружений.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Преемник Лаврова, пенсии по-новому и другие события дня6
Черноморский флот бессилен против ВМС США537
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»149
Оскорбившая россиян ведущая ответила критикам276
«Газпром» испугался за свои активы на Украине76
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение