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Россия планирует разработку двигателей легких ракет
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«Энергомаш» планирует разработку двигателей легких ракет 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Энергомаш
НПО "Энергомаш" ищет соинвесторов для разработки двигателей для ракет-носителей лёгкого и среднего классов, сообщил заместитель генерального директора предприятия по стратегическому развитию, инновационной деятельности и маркетингу Дмитрий Пахомов.
Главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин в понедельник сообщил, что предприятие приступило к работам по созданию ракетного двигателя, который будет предлагаться на экспорт для применения в сверхлегких и легких ракетах-носителях стран БРИКС.
"Мы внимательно рассматриваем ситуацию на рынке, ищем компанию, которая бы, используя наш опыт и бренд, была бы готова к соинвестированию и участию в разработках. На сегодняшний день НПО "Энергомаш" рассматривает сотрудничество с частными компаниями не только как ситуацию, когда они приходят как инвесторы, но мы достаточно надёжно себя чувствуем, поэтому готовы к соинвестированию, тем самым добавляя привлекательности к нашему предложению", — сказал Пахомов на конференции InSpace Forum в Москве.
По его словам, предприятие ищет соинвесторов для разработки двигателей тягой 80-100 тонн. Сейчас НПО "Энергомаш" производит двигатели тягой от 200 до 800 тонн.
"Мы пришли к выводу, что достаточно серьезную активность набирает разработка ракет лёгкого и среднего класса для выведения серьезных спутниковых группировок связи и требующих других ракет-носителей, — объяснил Пахомов.
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