Россия планирует разработку двигателей легких ракет

"Мы пришли к выводу, что достаточно серьезную активность набирает разработка ракет лёгкого и среднего класса для выведения серьезных спутниковых группировок связи и требующих других ракет-носителей, — объяснил Пахомов.

По его словам, предприятие ищет соинвесторов для разработки двигателей тягой 80-100 тонн. Сейчас НПО "Энергомаш" производит двигатели тягой от 200 до 800 тонн.