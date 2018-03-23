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Число активных пользователей Telegram достигло 200 млн
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Число активных пользователей Telegram достигло 200 миллионов 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Количество активных пользователей мессенджера Telegram достигло отметки в 200 миллионов человек, говорится на сайте Telegram.
В сообщении отмечается, что если бы мессенджер был страной, то он был бы шестой по численности населения в мире.
"В то время как мы безоговорочно верим в людей, оказывается, что 200 миллионов людей также верят в нас", — говорится в релизе.
Ранее во вторник Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности и дал 15 дней, чтобы предоставить ФСБ РФ информацию, необходимую для декодирования сообщений.
Ранее в тот же день Верховный суд России отклонил иск мессенджера к ФСБ по поводу ключей шифрования. В Telegram тогда заявили, что обжалуют это решение.
Telegram — бесплатный мессенджер для смартфонов, позволяющий обмениваться текстом и файлами. Программа сделана с прицелом на зарубежные рынки и выполнена на английском языке. Сервис был запущен в 2013 году.
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