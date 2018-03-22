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Череп «дракона» вымыло на африканский берег
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Череп дракона вымыло на африканский берег 

Мир24 2 часа назад
Фото: кадр видео
Жители Восточной Африки обнаружили на побережье череп неизвестного существа. По мнению очевидцев, выброшенные волной останки могли принадлежать дракону, передают СМИ.
Поскольку в данной местности не оказалось специалистов, способных изучить находку, жители выложили снимки черепа в Сеть. Судя по фотографиям, костная часть головы имеет вытянутую форму, мощные челюсти и длинные клыки.
Пользователи интернета предположили, что при жизни это был бегемот. Однако местные жители отвергли данную версию, отмечая, что часто сталкиваются с гиппопотамами и имеют представление об особенностях их строения.
Тем временем загадочным артефактом заинтересовались многие ученые. Предварительно специалисты склоняются к мнению, что череп принадлежит жившим в древности динозаврам, останки которых люди часто приписывают драконам.
Ранее на территории Египта были найдены окаменелости нового рода и вида титанозавров, которые жили примерно 83-72 миллиона лет назад и населяли южную Европу и восточную Азию. Ученые присвоили животному название Mansourasaurus shahinae.
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