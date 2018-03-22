Череп дракона вымыло на африканский берег

Жители Восточной Африки обнаружили на побережье череп неизвестного существа. По мнению очевидцев, выброшенные волной останки могли принадлежать дракону, передают СМИ.

Поскольку в данной местности не оказалось специалистов, способных изучить находку, жители выложили снимки черепа в Сеть. Судя по фотографиям, костная часть головы имеет вытянутую форму, мощные челюсти и длинные клыки.

Пользователи интернета предположили, что при жизни это был бегемот. Однако местные жители отвергли данную версию, отмечая, что часто сталкиваются с гиппопотамами и имеют представление об особенностях их строения.

Тем временем загадочным артефактом заинтересовались многие ученые. Предварительно специалисты склоняются к мнению, что череп принадлежит жившим в древности динозаврам, останки которых люди часто приписывают драконам.