С Байконура стартовала ракета «Союз-ФГ» с экипажем на корабле «Союз МС-08»

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-08" и новым экипажем для работы на Международной космической станции (МКС) стартовала с Байконура , передаёт корреспондент РИА Новости с "Гагаринского старта".

Ранее "Роскосмос" сообщил, что начиная с апреля 2017 года и до введения в состав российского сегмента станции нового многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", российский экипаж МКС будет сокращен с трех до двух человек. Такое решение принято для повышения эффективности работы российского сегмента МКС с учетом предложений головной организации по пилотируемым космическим комплексам РКК "Энергия" . Вместе с тем, к трем членам российского экипажа предполагается вернуться уже в сентябре 2018 года, после введения в строй МЛМ.

Транспортные корабли новой модификации "Прогресс МС" и "Союз МС" разработки и производства РКК "Энергия" созданы в результате глубокой модернизации кораблей "Прогресс М" и "Союз ТМА".

Бортовая командная радиотехническая система "Квант-В" заменена на единую командно-телеметрическую систему с дополнительным телеметрическим каналом. Новая командная радиолиния обеспечит прием сигналов через спутники-ретрансляторы "Луч-5", благодаря чему значительно увеличатся зоны радиовидимости кораблей — до 70% от длительности витка.

Корабли новой модификации комплектуются современной бортовой радиотехнической системой сближения и стыковки "Курс-НА". По сравнению с более ранней версией "Курс-А" она обладает улучшенными массогабаритными характеристиками и позволяет исключить из состава оборудования корабля одну из трех радиоантенн.

Вместо аналоговой телевизионной системы "Клёст" на кораблях используется цифровая телевизионная система, которая позволит поддерживать связь между кораблем и станцией посредством межбортовой радиолинии.

В состав бортовой аппаратуры кораблей модификаций "Союз МС" и "Прогресс МС" взамен снимаемого с производства оборудования также вошел новый цифровой блок управления резервным контуром разработки РКК "Энергия", модернизированный блок датчиков угловых скоростей БДУС-3А и светодиодная фара СФОК.

Благодаря применению новых наземных и бортовых радиотехнических систем стало возможным использование современных протоколов передачи информации, в результате чего улучшилась стабильность работы системы управления корабля.

Большинство технических решений, заложенных в конструкцию кораблей "Союз МС" и "Прогресс МС", будут использованы при создании пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Федерация", который разрабатывается РКК "Энергия".