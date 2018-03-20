Ещё
В РФ создадут магнитную холодильную установку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курчатовский институт создает магнитный холодильник высокой мощности 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: ТАСС
Магнитную холодильную машину, обладающую коэффициентом полезного действия порядка 85%, разрабатывают в Курчатовском институте, сообщил журналистам во вторник руководитель отделения сверхпроводимости института Виталий Круглов.
Наиболее распространенные сегодня в промышленности парокомпрессионные холодильники используют эффективно лишь не более трети энергии.
"Сейчас работаем над магнитным холодильником", — сказал Круглов.
В парокомпрессионных холодильных машинах тепло отводится от охлаждаемой среды к рабочему телу в испарителе, которое при этом закипает и частично испаряется. Компрессор отбирает образовавшийся пар и направляет его в конденсатор, где пар превращается обратно в жидкость и доставляется в испаритель, чтобы "отобрать" у охлаждаемой среды очередную порцию тепла.
Работа новой машины будет основана на магнитокалорическом эффекте — изменении температуры магнитного рабочего тела при изменении внешнего магнитного поля. Он должен будет обладать меньшими габаритами и массой, а рабочие части будут очень долговечными за счет низкой частоты их работы.
РИА Новости: последние новости
На Байконуре закроют площадку для запуска ракет "Протон" в 2023 году В Кении умер последний самец северного белого носорога На Байконуре утвердили новый экипаж МКС
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора156
Посол РФ вызван в МИД Чехии45
Порошенко нашел замену российскому газу284
Кортнев вслед за Макаревичем сравнил россиян с американцами330
«Американская трагедия» повторяется22
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение