Ученые в РФ создали прибор по синтезу азота из воздуха

Российские ученые создали первый в мире медицинский прибор, синтезирующий азот из воздуха

Аппарат ингаляционной терапии оксидом азота "Тианокс" для лечения нарушений легочного кровообращения прошел клинические испытания, его внедрение в практику позволит увеличить среднюю продолжительность жизни россиян, рассказал журналистам директор Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ ядерной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков

"Это уникальный медицинский прибор [для] азототерапии, прошел заключительные стадии клинических исследований. На сегодняшний день потребность рынка — 10 тыс. таких приборов, на тысячу приборов мы уже имеем фактический заказ. Стоит каждый из них 2,5 млн рублей", — сказал Костюков, отметив, что это социально значимый проект. Внедрение тысячи таких аппаратов, по мнению экспертов, приведет к увеличению средней продолжительности жизни в России на 2,5 года.

В медицинской практике при лечении нарушений легочного кровообращения используются ингаляции оксида азота (NO). NO получают химическим способом на стационарных станциях и в больницы доставляют в баллонах. Аппарат "Тианокс" осуществляет синтез ингаляционного NO в газовом разряде из воздуха непосредственно во время проведения терапии. Это позволяет отказаться от баллонов и значительно повысить доступность NO-терапии.

"Это аппарат, который используется для стабилизации артериального давления. Аналогов нет нигде в мире. В мире используются баллоны, где NO доокисляется до NO2. А здесь прямо из воздуха берем", — сказал Костюков.

Аппарат планируется вывести на рынок в 2019 году. Финансовая емкость проекта — 2,3 миллиарда рублей. Разработка защищена 5 патентами в РФ. В следующем году планируется получить патенты на внешних рынках.