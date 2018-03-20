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Американцам предрекли гибель от смертельной жары
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Ученые предрекли США скорое наступление смертельной жары 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters/Scanpix
Американские ученые выяснили, что деятельность человека к 2020 году приведет к тому, что в Калифорнии и на юго-западе страны участятся периоды экстремальной жары.
Как передает портал EurekAlert!, исследователи из Школы морских и атмосферных наук использовали климатические модели и погодные данные, полученные в период с 1900-го по 2010 год, передает РИА «Новости».
Эта информация позволила исследователям спрогнозировать рост температуры в летние месяцы до конца XXI века. При этом экстремальной жарой ученые называли период продолжительностью от трех дней, когда температура достигала рекордных значений.
По данным исследователей, глобальное потепление станет главным фактором возникновения тепловых волн в районе Великих озер к 2030 году и на Великих равнинах к 2050-2070 годам. При этом увеличится смертность среди людей, чувствительных к высокой температуре.
Напомним, в январе британский физик Стивен Хокинг заявил, что продолжение глобального потепления сделает жизнь на Земле невыносимой.
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