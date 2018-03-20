Ещё
Китай займется продажей возвращаемых спутников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай займется продажей возвращаемых спутников 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Ng Han Guan / AP
Китай займется коммерческим продвижением технологии возвращаемых спутников. Заказчикам такие космические аппараты начнут предлагать в 2019-2020 годы, сообщает Reuters.
Начиная с 1975 года КНР успешно вернула из космоса более 20 спутников. В Китае уверены, что связанная с такими космическими аппаратами технология доказала свою надежность.
«Мы планируем модернизировать эту технологию, чтобы удовлетворить потребности коммерческих пользователей», — сказал президент Китайской академии космических технологий Чжан Хунтай.
Возвращаемые спутники использовались для отправки в космос биоматериала и фотосъемки. После завершения миссии космический аппарат, содержащий необходимые материалы и данные, сбрасывался на землю.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России229
Причина смерти Табакова шокировала врачей29
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной327
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google50
Захарова ответила Макаревичу428
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
00:39
Водители маршруток сцепились с пассажирами в центре Челябинска
Происшествия Общество
Причина смерти Табакова шокировала врачей
Шоу-бизнес Другое
00:46
Российская модель прыгнула из окна, спасаясь от маньяка
Происшествия Общество
00:39
Пациенту новое сердце принёс персонаж «Звездных войн»
Общество
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
03:04
Франция «накажет» Россию из-за Скрипаля
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение