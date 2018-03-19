Лед в Гренландии полностью исчезнет через 30 лет

В США заявили о полном исчезновении льда в Гренландии через 30 лет

Международная группа ученых выяснила, что к середине столетия ледяной покров Гренладнии может полностью исчезнуть, передает ФБА "Экономика сегодня"

На поверхности ледника образуются озера. Под воздействием потепления они расширяются и сливаются в крупные источники. Вода просачивается к основанию ледника и стимулирует разрушение изнутри. Образующиеся трещины ускоряют стекание других озер.

По словам Пола Кристофферсона из Кембриджского университета, покрывающий 1,7 квадратных километра ледяной щит 25 лет назад был стабильным, однако сейчас он ежедневно теряет миллиард тонн воды.

Из-за этого уровень Мирового океана каждый год увеличивается на миллиметр. Согласно прогнозу ученых, Гренландский ледяной щит может полностью растаять к середине XXI века.