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Ученые из РФ поднимут грунт со дна Марианской впадины
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Российские ученые впервые в истории поднимут грунт со дна Марианской впадины 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Экспедиция российских исследователей готовится к уникальному событию. Впервые в истории российской науки, ученые намерены поднять на поверхность образцы грунта из самой глубокой точки на планете ‐ Марианской впадины, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на российского путешественника Федора Конюхова.
По словам известного мореплавателя, для успешного выполнения сложной научной миссии создадут уникальный глубоководный батискаф. Отмечается, что подводное судно построят, используя преимущественно отечественные технологии.
«Я был в Гонолулу, и ученые из Института мирового океана говорят — там две тектонических плиты сходятся, надо с одной плиты взять камни и грунт и с другой взять. Это для науки будет больше, чем даже грунт с Луны. Мы поставили цель погрузиться и достать эти камни», — Федор Конюхов.
Сообщается, что похожую экспедицию организовал в 2012 году известный американский режиссер Джеймс Кэмерон. Однако, из-за поломки оборудования, кинематографисту пришлось прервать свои глубоководные изыскания.
По словам Федора Конюхова, при изготовлении российского батискафа и его компонентов, учтут неудачный опыт известного режиссера. Более того, в отличии от одноместного аппарата Кэмерона, отечественный батискаф вместит сразу двух исследователей океанских глубин.
Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что ОСК рассматривает для себя возможное участие в разработке уникального батискафа для отечетвенной экспедиции в Марианскую впадину.
В сети появился видеоролик, рассказывающий о драматических последствиях полного осушения Земли. Аниматоры показали колоссальные масштабы климатических изменений, если получится выдернуть «условную заглушку» из Марианской впадины.
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