Ученые из РФ поднимут грунт со дна Марианской впадины

Российские ученые впервые в истории поднимут грунт со дна Марианской впадины

Экспедиция российских исследователей готовится к уникальному событию. Впервые в истории российской науки, ученые намерены поднять на поверхность образцы грунта из самой глубокой точки на планете ‐ Марианской впадины, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на российского путешественника Федора Конюхова

«Я был в Гонолулу, и ученые из Института мирового океана говорят — там две тектонических плиты сходятся, надо с одной плиты взять камни и грунт и с другой взять. Это для науки будет больше, чем даже грунт с Луны. Мы поставили цель погрузиться и достать эти камни», — Федор Конюхов. По словам известного мореплавателя, для успешного выполнения сложной научной миссии создадут уникальный глубоководный батискаф. Отмечается, что подводное судно построят, используя преимущественно отечественные технологии.

Сообщается, что похожую экспедицию организовал в 2012 году известный американский режиссер Джеймс Кэмерон . Однако, из-за поломки оборудования, кинематографисту пришлось прервать свои глубоководные изыскания.

По словам Федора Конюхова, при изготовлении российского батискафа и его компонентов, учтут неудачный опыт известного режиссера. Более того, в отличии от одноместного аппарата Кэмерона, отечественный батискаф вместит сразу двух исследователей океанских глубин.

В сети появился видеоролик, рассказывающий о драматических последствиях полного осушения Земли. Аниматоры показали колоссальные масштабы климатических изменений, если получится выдернуть «условную заглушку» из Марианской впадины.